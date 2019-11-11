Movistar indemniza con 433 euros a un socio de FACUA por dejarlo 4 meses sin teléfono fijo e internet
Tras la denuncia, la compañía tenido que abonar la cantidad a un usuario de Guadalajara que solicitó más servicios y en lugar de ello acabó sin dos de los que ya tenía contratados.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-11/11/2019
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Tras la actuación de FACUA Castilla-La Mancha, Movistar ha indemnizado a un usuario con 433 euros por incumplir las condiciones del contrato y haberlo privado durante cuatro meses de línea de teléfono fijo e internet sin justificación ni aviso previo. El afectado