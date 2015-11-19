Multa de 2,8 millones de euros a Atresmedia por incumplir las condiciones de fusión de Antena 3 y La Sexta
La CNMC sanciona a la compañía porque no ha respetado las condiciones impuestas relativas al mercado de la publicidad televisiva, a la adquisición y a la comercialización de contenidos.
FACUA.org
España-19/11/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 2,8 millones de euros a Atresmedia por el incumplimiento de determinadas condiciones impuestas en la concentración de Antena 3 y La Sexta, autorizada en 2012. Este incumplimiento supone una infracci&oacut