Multa de 5.000 euros a Aguas de Barcelona tras la denuncia de un socio de FACUA ante Protección de Datos
La oficina virtual de la compañía puso al descubierto la información personal de Antonio Ruiz Gutiérrez, atribuyéndole además en su zona de cliente la titularidad de un segundo contrato de suministro desconocido.
FACUA.org
España-05/08/2014
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La Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) acaba de ser multada con 5.000 euros por la Autoridad Catalana de Protección de Datos (Autotirat Catalana de Protecció de Dades), sanción impuesta después de que la empresa suministradora de agua de la Ciudad Condal y l