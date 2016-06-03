Multas a Atresmedia y Mediaset por incumplir los horarios protegidos y por publicidad encubierta
La primera, sancionada con 594.102 euros por vulnerar el Código de Autorregulación en la calificación por edades. La segunda, con 528.373 euros por anunciar un producto de salud en mitad de un programa.
FACUA.org
España-03/06/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por valor de 594.102 € a Atresmedia por vulnerar los criterios del Código de Autorregulación en la calificación por edades en algunas emisiones de su canal Neox. De igual modo