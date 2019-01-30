Nace el blog consumoyciudadania.org

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En el marco del convenio firmado en diciembre de 2017 por la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile.

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Internacional-30/01/2019
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En el marco del convenio firmado en diciembre de 2017 por la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, se ha puesto en marcha el blog Consumo y Ciudadanía, que hemos desarrollado conjuntamente para fomentar el intercambio de experien

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