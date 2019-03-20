Norwegian compensa con 3.300 euros a un socio de FACUA y sus acompañantes por la cancelación de su vuelo
Dos de los cuatro afectados tuvieron que comprar otros billetes para poder regresar a su ciudad de origen en la fecha prevista.
FACUA.org
Jaén-20/03/2019
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El Reglamento europeo recoge compensaciones de 600 euros por la cancelación de vuelos de más de 3.500 km de distancia. | Imagen: flickr.com/airlines470 (CC BY-SA 2.0).
FACUA Jaén ha conseguido que la compañía aérea Norwegian compense a uno de sus socios y sus tres acompañantes con 3.319,6 euros por la cancelación de un vuelo que les obligó a comprar otros billetes de vuelta para poder regresar al lugar de origen