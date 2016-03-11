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Nueva fiesta para menores suspendida en la Sala El Roneo tras la alerta de FACUA Córdoba

El evento estaba previsto para este sábado 12 de marzo en el local situada en el Polígono de Chínales.

FACUA.org
Córdoba-11/03/2016
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La policía local ha suspendido de forma inmediata la celebración de una fiesta para menores conocida como light, en la Sala El Roneo (antigua Metrópolis) prevista para este sábado 12 de marzo, tras el aviso a las autoridades realizado por FACUA Córdoba.

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