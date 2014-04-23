Nueva sanción a Vodafone por incluir ilegalmente a un socio de FACUA en un fichero de morosos
Es la segunda multa de 50.000 euros que recibe la operadora en menos de tres meses tras las reclamaciones de la asociación en Málaga.
FACUA.org
España-23/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Vodafone reciba una nueva sanción de 50.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por incluir ilegalmente a la usuaria Pilar Bermúdez en el fichero de morosos de Asnef.
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