Nuevo fraude energético: se hacen pasar por representantes de FACUA para modificar contratos de luz y gas
Los comerciales visitan los domicilios de los usuarios con la excusa de que están tramitando la devolución de supuestas cantidades cobradas de forma ilegal.
FACUA.org
España-26/01/2016
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Imagen del vídeo de FACUA Andalucía 'Cuidado con los comerciales de las grandes eléctricas', de su campaña #ahorraenergía. | Imagen: Ricardo Gamaza.
El nuevo fraude de los comerciales de las grandes compañías energéticas es hacerse pasar por representantes de FACUA-Consumidores en Acción para modificar contratos, de manera que los usuarios pasan a tener otras tarifas, generalmente más caras.
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