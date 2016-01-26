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Nuevo fraude energético: se hacen pasar por representantes de FACUA para modificar contratos de luz y gas

Los comerciales visitan los domicilios de los usuarios con la excusa de que están tramitando la devolución de supuestas cantidades cobradas de forma ilegal.

FACUA.org
España-26/01/2016
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El nuevo fraude de los comerciales de las grandes compañías energéticas es hacerse pasar por representantes de FACUA-Consumidores en Acción para modificar contratos, de manera que los usuarios pasan a tener otras tarifas, generalmente más caras.

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