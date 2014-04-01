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Ono sufre una caída de su red móvil y FACUA le pide que compense automáticamente a los afectados #apagONo

Se trata del tercer operador que sufre un apagón de sus servicios móviles en un mes, tras los casos de Jazztel y, posteriormente, el operador PTV Telecom.

FACUA.org
España-01/04/2014
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El operador de telecomunicaciones Ono ha sufrido en la tarde de este martes 1 de abril una caída en su red móvil.

FACUA-Consumidores en Acción pide a la compañía que abone una compensación económica a todos sus clientes sin necesidad de que

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