Nuestras accionesTras un viaje del usuario al extranjero

Orange anula una factura de 1.275 euros a un socio de FACUA por vulnerar la normativa sobre 'roaming'

Tras la reclamación de la asociación, la Setsi obliga a la operadora a rectificar un cargo por no interrumpir el consumo de datos en el extranjero tras los primeros 50 euros, como estipula la UE.

FACUA.org
España-07/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que la compañía Orange anule la factura de 1.275 euros que cargó indebidamente a un usuario por consumo de datos en el móvil durante un viaje al extranjero. Así lo ha ordenado la Secretaría de Estado de Te

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