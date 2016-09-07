Orange anula una factura de 1.275 euros a un socio de FACUA por vulnerar la normativa sobre 'roaming'
Tras la reclamación de la asociación, la Setsi obliga a la operadora a rectificar un cargo por no interrumpir el consumo de datos en el extranjero tras los primeros 50 euros, como estipula la UE.
FACUA.org
España-07/09/2016
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Orange acabó asumiendo la resolución y rectificando su factura. | Imagen: flickr.com/julian-co (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que la compañía Orange anule la factura de 1.275 euros que cargó indebidamente a un usuario por consumo de datos en el móvil durante un viaje al extranjero. Así lo ha ordenado la Secretaría de Estado de Te