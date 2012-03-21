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Organizaciones sociales andaluzas hacen pública una declaración en contra de los recortes en derechos sociales y la reforma laboral

Han mostrado su apoyo a la Huelga General convocada por las organizaciones sindicales el próximo 29 de marzo.

FACUA.org
Andalucía-21/03/2012
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Las organizaciones firmantes del manifiesto Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, se han reunido en sesión plenaria para aprobar y hacer pública su Declaración en defensa del empleo, de los derechos laborales y sociales y de los servicios p&uacu

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