Organizaciones sociales sevillanas llaman a la movilización ciudadana contra los recortes
'Compromiso Social para el Progreso de Sevilla' muestra su rechazo a las medidas drásticas y desiguales que ha tomado el Gobierno del PP.
FACUA.org
Sevilla-25/04/2012
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Las organizaciones sociales que forman parte del Compromiso Social para el Progreso de Sevilla se han reunido este martes 24 de abril para coordinar conjuntamente las actividades y movilizaciones de los días 29 de abril y al 1 de Mayo.
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