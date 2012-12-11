Organizaciones sociales sevillanas protestarán este miércoles contra el encarecimiento de las tasas y servicios públicos
Llaman a la ciudadanía a acudir a una concentración ante el Ayuntamiento a las 20 horas para exigir la retirada de las subidas en transporte público, servicios deportivos y otros impuestos y tasas.
FACUA.org
Sevilla-11/12/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las más de 25 organizaciones sociales firmantes del manifiesto Compromiso Social para el Progreso de Sevilla han convocado una concentración para este miércoles 12 de diciembre a las 20 horas ante el Ayuntamiento contra el encarecimiento de las tasas y los servicios