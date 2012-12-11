Nuestras accionesFirmantes de 'Compromiso social para el progreso'

Organizaciones sociales sevillanas protestarán este miércoles contra el encarecimiento de las tasas y servicios públicos

Llaman a la ciudadanía a acudir a una concentración ante el Ayuntamiento a las 20 horas para exigir la retirada de las subidas en transporte público, servicios deportivos y otros impuestos y tasas.

FACUA.org
Sevilla-11/12/2012
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Las más de 25 organizaciones sociales firmantes del manifiesto Compromiso Social para el Progreso de Sevilla han convocado una concentración para este miércoles 12 de diciembre a las 20 horas ante el Ayuntamiento contra el encarecimiento de las tasas y los servicios

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