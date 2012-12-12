Pilar Farjas, sobre su amenaza con ilegalizar FACUA: "Que sepan que el procedimiento sigue su curso"
La secretaria general de Sanidad y Consumo dice en el Congreso de los Diputados que FACUA se dedica a "armar bronca en los medios de comunicación".
FACUA.org
España-12/12/2012
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«Que sepan que el procedimiento administrativo sigue su curso». Es la advertencia que ha lanzado este miércoles la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, sobre su amenaza con retirar a FACUA-Consumidores en Acción la condición legal d