Nuestras accionesSentencia del Juzgado de Primera Instancia 8 de Córdoba

Popular, condenado a devolver a un socio de FACUA 30.000 euros invertidos en obligaciones subordinadas

El banco tendrá que abonarle también los casi 8.000 euros de intereses legales devengados desde que firmó el contrato. La entidad no ha podido demostrar que le informase claramente de los riesgos del producto.

FACUA.org
Córdoba-08/02/2019
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Tras la demanda de FACUA Córdoba, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba ha condenado al Banco Popular a devolver a un usuario 30.000 euros que invirtió en obligaciones subordinadas y ha declarado nulo el contrato por no haberle informado claramente de los

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