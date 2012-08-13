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Primavera Andaluza agradece a FACUA su defensa de los usuarios y consumidores andaluces

Condena la amenaza "antidemocrática" del Gobierno central contra FACUA por "defender a los usuarios de la sanidad y educación públicas".

FACUA.org
Andalucía-13/08/2012
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La portavoz de Primavera Andaluza, Pilar González, ha señalado en un comunicado de prensa que rechaza la amenaza «antidemocrática» del Gobierno central contra la asociación de consumidores FACUA, tras posicionarse en contra de los recortes en sanidad y educaci

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