Primavera Andaluza agradece a FACUA su defensa de los usuarios y consumidores andaluces
Condena la amenaza "antidemocrática" del Gobierno central contra FACUA por "defender a los usuarios de la sanidad y educación públicas".
FACUA.org
Andalucía-13/08/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La portavoz de Primavera Andaluza, Pilar González, ha señalado en un comunicado de prensa que rechaza la amenaza «antidemocrática» del Gobierno central contra la asociación de consumidores FACUA, tras posicionarse en contra de los recortes en sanidad y educaci