Más noticiasPor el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Ratificada la multa de 180.000 euros a Tick Tack Ticket por el caos en el concierto del Boss en Santiago

Otra sanción a la promotora Big Tours, de 2,4 millones de euros, está pendiente de la decisión del alto tribunal gallego.

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Galicia-26/05/2013
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de desestimar el recurso contencioso administrativo presentado por Tick Tack Ticket S.A contra una multa de 180.000 euros que le había puesto la Xunta.

Esta firma es la empresa que vendió las entradas del concierto de B

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