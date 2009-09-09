RCI, una de las principales empresas de vacaciones en tiempo compartido, multada tras una denuncia de FACUA
Una usuaria tuvo que marcharse de un complejo hotelero porque cuando llegó le pidieron 900 euros de los que la empresa no le había informado.
FACUA.org
España-09/09/2009
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Tras una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, una de las principales empresas de vacaciones en tiempo compartido, RCI, ha sido multada con 5.200 euros por la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde tiene su sede social en España.
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