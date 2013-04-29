Más noticiasTras la alerta del comité de Farmacovigilancia

Recomiendan suspender el uso del Myolastan ante el riesgo de reacciones cutáneas graves

La decisión la ha tomado Agencia Europea del Medicamento en espera de que la Comisión Europea elabore un dictamen definitivo.

FACUA.org
España-29/04/2013
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La Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) ha recomendado suspender la comercialización en la Unión Europea de todos los medicamentos que contengan tetrazepam, comercializado por Sanofi como Myolastan, después de que la Comisión de Evaluac

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