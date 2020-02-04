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Usura: Sabadell reduce en 1.900 euros la deuda de un usuario al que le estuvo cobrando el 28% de interés

FACUA Galicia ha logrado que le devuelvan las cantidades pertenecientes a los intereses de una tarjeta 'revolving', de los que no le habían informado correctamente.

FACUA.org
Galicia-04/02/2020
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FACUA Galicia ha logrado que Banco Sabadell reduzca en 1.886 euros la deuda de un usuario al que le estuvo aplicando un tipo de interés usurero, del 28%, en la tarjeta revolving que tenía contratada con la entidad y del que no le habían informado correctamente.

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