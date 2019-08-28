Rubén Sánchez: "La periodicidad de las inspecciones no puede ser flexible, hay que endurecer la ley"
FACUA reclama cambios en la legislación para que los plazos con los que las autoridades sanitarias deben realizar controles en las empresas alimentarias sean de obligado cumplimiento.
FACUA.org
España-28/08/2019
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa este miércoles a las 12.00 horas para continuar informando de las actuaciones y reivindicaciones de la organización ante la alerta alimentaria por list