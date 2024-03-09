Ruedas de prensa

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Rubén Sánchez: "De poco sirve prorrogar la rebaja del IVA en alimentos si no se actúa ante las subidas ilegales de márgenes"
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Rubén Sánchez: "Los consumidores no podemos admitir chantajes de un oligopolio" #AdiósOligopolio
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Rubén Sánchez: "Queremos saber qué medidas lleva a cabo el Ministerio de Consumo tras nuestras denuncias"
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Rubén Sánchez: "El PSOE está dejando muy claro que no quiere enfrentarse al oligopolio eléctrico"
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Rubén Sánchez: "la luz será casi un 2.000% más cara en horario punta que en valle"
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Rubén Sánchez: "El odio que siembra la ultraderecha puede tener efectos nefastos para nuestra democracia"
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Rubén Sánchez: "Los fraudes han aumentado en la pandemia ante la pasividad de las autoridades"
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Rubén Sánchez: "Si las apps de taxis ofreciesen precios máximos, competirían mejor con Uber y Cabify"
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Rubén Sánchez: "Pedimos a Sanidad que fije un precio máximo razonable para las mascarillas quirúrgicas"
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Rubén Sánchez: "Todos los consumidores vamos a salir perjudicados con la compra de Bankia por CaixaBank"
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Rubén Sánchez: "El Gobierno debe garantizar ya la repatriación de los españoles en Italia"
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Rubén Sánchez: "Hay que comparar precios, pero en uno de cada tres juguetes la diferencia es nula"
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Rubén Sánchez: "El futuro Gobierno debe escuchar a la sociedad civil en las políticas energéticas"
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Rubén Sánchez: "Es aberrante que un 35% de usuarios esperen una semana o más para ver a su médico"
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Rubén Sánchez: "La mayoría de cines no han repercutido la bajada de IVA del 21 al 10%"
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Rubén Sánchez: "El Gobierno ha cometido una grave dejación de funciones al no actuar contra Ryanair"
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Rubén Sánchez: "Debe mejorar la regulación de tarifas del taxi para facilitar la competencia con las VTC"
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Rubén Sánchez: "Pedimos la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento en el caso Magrudis"
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Rubén Sánchez: "Siguen aumentando los afectados que piden que los representemos en el caso Magrudis"
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Rubén Sánchez: "La compra de Air Europa recorta aún más la competencia. Obvio qué pasará con los precios"
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