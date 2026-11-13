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Ryanair adelanta 20 minutos el cierre de sus mostradores: FACUA denuncia que ahorre costes a costa de los derechos de los pasajeros

La asociación considera que esta decisión perjudica a los usuarios que viajan con equipaje facturado, que se ven obligados a llegar antes al aeropuerto para evitar quedarse en tierra.

FACUA.org
España-13/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción critica la decisión de Ryanair de adelantar 20 minutos el cierre de sus mostradores de facturación y entrega de equipajes, pasando de los 40 minutos de antelación implementados hasta ahora a los 60 minutos que ya se aplica desde el pasado 1

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