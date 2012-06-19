Sanidad alerta de posibles "efectos adversos" de una crema usada en fotodepilación
También se emplea en la zona genital, antes de practicar intervenciones quirúrgicas superficiales o de infiltrar anestesia, o durante el proceso de limpieza de las úlceras de las piernas.
FACUA.org
España-19/06/2012
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El Ministerio de Sanidad, Servicios y Sociales e Igualdad advierte sobre los posibles efectos adversos de una crema anestésica denominada Emla, aplicable sobre la piel antes de realizar intervenciones menores (punciones), o procedimientos dermatológicos (fotodepilaci&o