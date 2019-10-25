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Sanidad ordena la retirada del medicamento Emerade por problemas en el autoinyector de adrenalina

Están afectados los formatos de dosis de 150, 300 y 500 microgramos.

FACUA.org
España-25/10/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del dispositivo de autoinyección de adrenalina de varias unidades del medicamento Emerade, comercializado por Pharmaswiss Ceska Republika SRO, debido a un defecto que puede provocar que no adm

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