Más noticiasActualización de las condiciones de uso

Sanidad restringe el uso de Furantoína tras notificarse graves riesgos para la salud

La Agencia Española del Medicamento advierte de que el antiinfeccioso puede provocar reacciones adversas severas, especialmente pulmonares, hepáticas, alérgicas y neurológicas.

Europa Press
España-25/07/2016
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La Agencia Española del Medicamento (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha alertado de la actualización de las condiciones de uso autorizadas para nitrofurantoína, comercializado como Furantoína por el laboratorio ERN, tras notificarse reacciones adversas g

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