Se negó a operarla después de anunciar que no renovaría el seguro: Adeslas rectifica tras actuar FACUA
En el momento en que la afectada solicitó someterse a la intervención quirúrgica recomendada por los médicos para tratar su dolencia, la póliza contratada aún se encontraba dentro del periodo de vigencia.
FACUA.org
Sevilla-04/04/2017
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FACUA Sevilla ha conseguido que la compañía Adeslas asuma los costes de una intervención quirúrgica para corregir la deformación del tabique nasal (septoplastia) de una socia, Carmen V. M., a la que la aseguradora le había denegado este d