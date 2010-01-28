Nuestras accionesFACUA considera que debe abrirse una investigación

Se produce la tercera alerta sobre alimentos para niños de Sanutri en dos años

Retiran una partida del producto para lactantes alérgicos a las proteínas de la leche de vaca Damira 2000 tras detectarse cantidades significativas de caseína y lactoglobulina.

FACUA.org
España-28/01/2010
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de una partida del producto para lactantes alérgicos o intolerantes a las proteínas de la leche de vaca Damira 2000.

La retirada se ha producido tras detectarse cantidades significativas de dos proteínas l&aacu

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