Se produce la tercera alerta sobre alimentos para niños de Sanutri en dos años
Retiran una partida del producto para lactantes alérgicos a las proteínas de la leche de vaca Damira 2000 tras detectarse cantidades significativas de caseína y lactoglobulina.
FACUA.org
España-28/01/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de una partida del producto para lactantes alérgicos o intolerantes a las proteínas de la leche de vaca Damira 2000.
La retirada se ha producido tras detectarse cantidades significativas de dos proteínas l&aacu