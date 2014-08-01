Seleccionados proyectos de República Dominicana, Perú y Cuba para el Fondo Solidario de la Fundación FACUA
Optaban a las ayudas de la Fundación dieciséis programas de diez países de América Latina.
FACUA.org
Internacional-01/08/2014
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Una comisión específica de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha seleccionado los tres proyectos que financiará el Fondo Solidario en la convocatoria 2014, procedentes en esta ocasión de Perú, Repúbl