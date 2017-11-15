Shakira anula sus conciertos por problemas vocales: los fans con entradas pueden reclamar dinero y gastos
FACUA recuerda que la cancelación de las actuaciones programadas en España es causa para exigir a la promotora, Last Tour, la devolución de los pases, así como los billetes u hotel abonados por adelantado.
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España-15/11/2017
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La artista colombiana Shakira, durante uno de sus conciertos. | Imagen: flickr.com/mauriciomoreno (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los seguidores de Shakira que hayan adquirido entradas para los conciertos de la cantante en España que pueden reclamar tras la suspensión de toda la gira anunciada por la artista debido a un problema de salud en