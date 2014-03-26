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SOS Justicia Sevilla presenta sus reivindicaciones contra las nuevas reformas del Ministerio

La plataforma insiste en las consecuencias económicas de la privatización de los Registros Civiles, la desaparición de los Juzgados de Paz y el cierre de los Juzgados de los actuales Partidos Judiciales.

FACUA.org
Sevilla-26/03/2014
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La plataforma SOS Justicia Sevilla ha presentado este 26 de marzo sus reivindicaciones contra las nuevas reformas previstas por el Ministerio del ramo. Estas organizaciones denuncian la privatización de los Registros Civiles, la desaparición de los Juzgados de Paz y el cierre de los

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