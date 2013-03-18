Opinión

Superamos ya los 100.000 asociados

Los recientes avances de FACUA están haciendo de nuestra organización una herramienta cada vez más útil al servicio de los ciudadanos.

Paco Sánchez Legrán
España-18/03/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Al iniciarse el ejercicio 2013, FACUA ha superado ya la cifra de los cien mil asociados a nuestro proyecto consumerista, de una manera directa o a través de todas nuestras organizaciones territoriales.

Más de cien mil ciudadanos de toda España han decidido unirse a FAC

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos