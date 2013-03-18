Superamos ya los 100.000 asociados
Los recientes avances de FACUA están haciendo de nuestra organización una herramienta cada vez más útil al servicio de los ciudadanos.
Paco Sánchez Legrán
España-18/03/2013
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Al iniciarse el ejercicio 2013, FACUA ha superado ya la cifra de los cien mil asociados a nuestro proyecto consumerista, de una manera directa o a través de todas nuestras organizaciones territoriales.
Más de cien mil ciudadanos de toda España han decidido unirse a FAC