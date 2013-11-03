Nuestras accionesEl remitente se hace pasar por Rubén Sánchez

Suplantan la identidad del portavoz de FACUA para enviar correos masivos difamatorios a medios y entidades

Sánchez ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional y emprenderá acciones judiciales si se localiza al remitente.

FACUA.org
España-03/11/2013
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, está siendo objeto de la suplantación de su identidad en una serie de mensajes de correo electrónico enviados de forma masiva a medios de comunicación y organismos p&uacut

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