Telecomunicaciones, banca y energía, sectores más denunciados por los consumidores en FACUA durante 2013
La asociación critica la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas ante las graves y crecientes irregularidades que se producen en empresas clave para la economía de los usuarios.
FACUA.org
España-14/01/2014
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Telecomunicaciones, banca y energía han sido los sectores más denunciados por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante 2013. Mientras las operadoras de telecos mantienen el dudoso honor de liderar este ranking del fraude desde hace una década, las