Nuestras accionesLas quejas contra la banca se disparan y las eléctricas consolidan el tercer puesto en el 'ranking' del fraude

Telecomunicaciones, banca y energía, sectores más denunciados por los consumidores en FACUA durante 2013

La asociación critica la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas ante las graves y crecientes irregularidades que se producen en empresas clave para la economía de los usuarios.

FACUA.org
España-14/01/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Telecomunicaciones, banca y energía han sido los sectores más denunciados por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante 2013. Mientras las operadoras de telecos mantienen el dudoso honor de liderar este ranking del fraude desde hace una década, las

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos