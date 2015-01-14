Nuestras accionesLas telecos suben cinco puntos en las denuncias de los consumidores

Telecomunicaciones, banca y energía son un año más los reyes del fraude en el 'ranking' de FACUA de 2014

La asociación critica la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas ante las graves y crecientes irregularidades que se producen en empresas clave para la economía de los usuarios.

FACUA.org
España-14/01/2015
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Telecomunicaciones, banca y energía repiten, un año más, como los sectores más denunciados por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante 2014. Mientras las operadoras de telecos mantienen el dudoso honor de liderar este ranking del fraude des

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