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Telecomunicaciones, transporte aéreo y compra de viviendas, sectores más denunciados entre enero y junio de 2007

FACUA y sus organizaciones territoriales atendieron 16.036 consultas y reclamaciones en el primer semestre.

FACUA.org
España-30/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recibió durante el primer semestre de 2007 un total de 16.036 consultas y reclamaciones en su sede central y sus organizaciones miembros. A la cabeza de las irregularidades, las telecomunicaciones, los transportes, fundamentalme

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