Todos contra el canon pide al Defensor del Pueblo que recurra la LPI al Constitucional
La plataforma, de la que forma parte FACUA, advierte que el sistema de canon establecido por la Ley de Propiedad Intelectual establece una presunción de delito para quien compra dispositivos digitales.
FACUA.org
España-25/09/2006
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La plataforma Todos contra el canon ha pedido amparo al Defensor del Pueblo al considerar inconstitucional la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
La plataforma solicita al Defensor que recurra la LPI ante el Tribunal Constitucional por considerar que el sistema de canon que la ley estable