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Tras anunciar un "Plan Estratégico de Protección al Consumidor", la Junta recorta presupuestos un 28%

La partida presupuestaria para políticas de consumo había disminuido este año un 3,3%. Ahora, el BOJA publica una resolución donde se recortan en 400.000 euros las subvenciones a las organizaciones de usuarios.

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Andalucía-08/06/2017
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Tras anunciar la puesta en marcha de un nuevo «Plan Estratégico de Protección al Consumidor», la Junta de Andalucía ha decidido recortar un 28% las partidas presupuestarias destinadas a promover acciones en defensa de los consumidores a través de las organizac

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