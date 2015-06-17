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Tras darse de baja, Movistar intentó cobrar a un usuario un 'router' que ya había devuelto

La reclamación de FACUA logra que la empresa anule una factura por 176 euros que emitió con el argumento de que el equipo se había devuelto fuera de plazo.

FACUA.org
Sevilla-17/06/2015
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Movistar intentó cobrar una factura de 176 euros a Manuel F., socio de FACUA Sevilla, por un router y un ONT (punto de terminación óptico, un dispositivo complementario) que el usuario ya había devuelto tras darse de baja. La empresa emitió la fact

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