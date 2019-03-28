Tras la acción de FACUA, Caser paga a una usuaria 3.100 euros, el valor de los objetos robados en su casa
Inicialmente, la aseguradora se negó a pagar el importe de ninguno de los bienes de los que la víctima carecía de justificante de compra e incluso de algunos de los que sí contaba con factura.
FACUA.org
Almería-28/03/2019
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Tras la reclamación de FACUA Almería, Caser Seguros ha abonado a una usuaria 3.100 euros, el valor de los objetos que robaron de su vivienda. Inicialmente, la aseguradora se negó a pagar el importe de ninguno de los bienes de los que la víctima carecía de justif