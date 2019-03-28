Nuestras acciones

Tras la acción de FACUA, Caser paga a una usuaria 3.100 euros, el valor de los objetos robados en su casa

Inicialmente, la aseguradora se negó a pagar el importe de ninguno de los bienes de los que la víctima carecía de justificante de compra e incluso de algunos de los que sí contaba con factura.

FACUA.org
Almería-28/03/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la reclamación de FACUA Almería, Caser Seguros ha abonado a una usuaria 3.100 euros, el valor de los objetos que robaron de su vivienda. Inicialmente, la aseguradora se negó a pagar el importe de ninguno de los bienes de los que la víctima carecía de justif

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos