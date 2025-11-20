Tras la denuncia de FACUA Cádiz, Andalucía multa con 60.000 euros al Cádiz CF por el cobro de gastos de gestión en la venta de abonos
La multa alcanza el doble del beneficio ilícito que la administración autonómica considera que el club recaudó con la práctica de añadir 2,15 euros de estos gastos a cada abono.
FACUA.org
Cádiz-20/11/2025
Imagen: Europa Press.
Tras la denuncia de FACUA Cádiz, la Junta de Andalucía ha impuesto al Cádiz CF una multa por importe de 63.588 euros tras por el cobro de gastos de gestión a los usuarios en la renovación o adquisición de los abonos para la temporada 2023-24.
En su resolución, la Consejería de Sanidad,