Tras la denuncia de FACUA Cádiz, Andalucía multa con 60.000 euros al Cádiz CF por el cobro de gastos de gestión en la venta de abonos

Tras la denuncia de FACUA Cádiz, la Junta de Andalucía ha impuesto al Cádiz CF una multa por importe de 63.588 euros tras por el cobro de gastos de gestión a los usuarios en la renovación o adquisición de los abonos para la temporada 2023-24.

En su resolución, la Consejería de Sanidad,