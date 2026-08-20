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Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Córdoba CF se ve obligado a limpiar los asientos del Nuevo Arcángel

La asociación señala que el club reconoce ahora el problema de suciedad de las gradas y lamenta que la limpieza haya tenido que ser tras una reclamación y no de forma preventiva.

FACUA.org
Córdoba-20/08/2026
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FACUA Córdoba considera que el Córdoba Club de Fútbol se ha visto obligado a realizar la limpieza de los asientos de diferentes zonas del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel tras la denuncia pública realizada por la asociación sobre su deplorable estado.

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