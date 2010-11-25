Tras la denuncia, OCU deja de utilizar la imagen de FACUA en su publicidad en Google
Los usuarios que realizaban búsquedas sobre FACUA encontraban entre los resultados un anuncio de OCU.
FACUA.org
España-25/11/2010
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Tras la denuncia hecha pública este martes, OCU Ediciones SA y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han dejado de utilizar la imagen de FACUA-Consumidores en Acción para vender sus revistas a través de la plataforma publicitaria de Google.
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