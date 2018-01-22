Tras la petición de FACUA, el Consistorio de Oviedo tomará medidas por las aglomeraciones en el Campoamor
La asociación exigió al Ayuntamiento de esta ciudad asturiana que cambiara el sistema para acceder a los espectáculos que ha fomentado en este recinto teatral.
FACUA.org
Asturias-22/01/2018
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Tras la reclamación de FACUA, el Ayuntamiento de Oviedo tomará medidas por las largas colas sufridas por los usuarios estas navidades. | Imagen: Ayuntamiento de Oviedo.
FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido con su reclamación que el Ayuntamiento de Oviedo se comprometa a tomar «las medidas necesarias para evitar cualquier contingencia» para las próximas actividades que promueva en el Teatro Campoamor.
La asociació