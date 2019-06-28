Tras reclamar FACUA Madrid, Ikea indemniza con 957 euros a una usuaria por dejarle 4 meses sin cocina
La compañía alegó que las incidencias se produjeron en el seno de una campaña de incumplimientos y reclamaciones derivadas de la mala gestión de uno de sus proveedores de servicios.
FACUA.org
Madrid-28/06/2019
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Tras la reclamación de FACUA Madrid, Ikea ha abonado a una usuaria 957 euros como compensación por los daños y perjuicios causados al dejarle casi cuatro meses sin instalarle los muebles de su cocina. La multinacional alegó que las incidencias se dieron dentro de una c