Tras ser multada, la publicidad de Isla Mágica falsea de nuevo las atracciones de su parque acuático
FACUA Sevilla vuelve a denunciar al parque por el mismo motivo por el que fue sancionado por la Junta en 2015.
FACUA.org
Sevilla-25/05/2016
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Imagen promocional de las instalaciones de Agua Mágica, en la web de Isla Mágica, en la que se da a entender que los toboganes desembocan en una piscina, aunque no es así.
FACUA Sevilla vuelve a denunciar a Isla Mágica por engañar en su publicidad de Agua Mágica, la zona acuática dentro del parque. Es la segunda vez (la primera fue en 2014) que la asociación acusa al parque de atracciones de anunciar sus instalaciones acuát