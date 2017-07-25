Tres de cada cuatro reclamaciones tramitadas por FACUA Córdoba hasta junio fueron por abusos de la banca
El sector bancario alcanza el 76,8% de las quejas atendidas y se coloca en el primer lugar de las preocupaciones de los usuarios. Le siguen las telecos y las empresas energéticas.
FACUA.org
Córdoba-25/07/2017
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Tres de cada cuatro reclamaciones tramitadas por FACUA Córdoba durante el primer semestre del año han estado relacionadas con los abusos de la banca.
La asociación ha atendido un total de 3.446 consultas y reclamaciones entre enero y junio de 2017 (