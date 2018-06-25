Un juez no ve intromisión en el honor en que Inda publicase noticias falsas basadas en bulos de internet
Sentencia en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió que condenara a Okdiario y su director por difamar a FACUA y su portavoz en informaciones donde se les acusaba de estafa y amenazas.
FACUA.org
España-25/06/2018
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En contra del criterio de la Fiscalía, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla ha absuelto a Eduardo Inda y Okdiario en la demanda interpuesta en marzo de 2017 por FACUA-Consumidores en Acción y su portavoz, Rubé