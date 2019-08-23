Un paciente de 72 años, segundo fallecido en Andalucía por listeriosis
Según ha informado el portavoz del gabinete técnico de la Junta, el paciente tenía 72 años y sufría de un cáncer de páncreas.
FACUA.org
España-23/08/2019
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La Junta de Andalucía ha confirmado este viernes el fallecimiento de un segundo afectado por listeriosis en esta comunidad autónoma. Se trata de un paciente de 72 años ingresado en un centro hospitalario desde el pasado 10 de agosto tras presentar fiebres al que le fue detect